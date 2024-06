Emmanuel Macron a annoncé jeudi que la France allait livrer à l'Ukraine des avions de chasse Mirage 2000-5. Qu'est-ce que ces appareils construits par Dassault Aviation ? On fait le point.

C'est une annonce qui pourrait changer la donne. Lors d'une interview accordée jeudi 6 juin aux JT de 20H de TF1 et de France 2, Emmanuel Macron a annoncé la cession d’avions de chasse Mirage 2000-5 dans l’année à Kiev. Des "avions de combat français qui permettront à l'Ukraine de protéger son sol, son espace aérien", a déclaré le chef de l'État. Si le Mirage 2000, produit par le groupe Dassault, existe depuis 1984, le Mirage 2000-5 est entré en service en 1999.

Selon le site internet du ministère des Armées, l'appareil monoplace de 16,5 tonnes mesure 14,6 m de long et 5,2 m de haut. Il peut atteindre une vitesse de Mach 2,2, autrement dit 2,2 fois la vitesse du son. La spécificité du Mirage 2000-5 ? Équipé de missiles air-air, il est conçu pour intercepter les avions, et non pour viser des cibles au sol comme c'est par exemple le cas avec le Mirage 2000-D.

Un avion qui a un radar extrêmement performant Marion Buchet, experte en aéronautique et ancienne pilote de chasse

Le Mirage 2000-5 est équipé d'un cockpit modernisé ainsi que d'un radar d'une plus grande portée que les autres modèles de Dassault Aviation. Le Radar Doppler Y permet de tirer sur plusieurs cibles en même temps, avec des missiles antiaériens MICA (Missile d’Interception, de Combat et d’Autodéfense) eux aussi plus modernes. "C'est un avion qui a un radar extrêmement performant, et qui peut tirer des missiles en "tire et oublie". C'est-à-dire que vous pouvez tirer le missile et vous n'avez pas besoin d'éclairer la cible avec votre radar, donc vous pouvez manœuvrer et vous dégager de la cible", explique Marion Buchet, experte en aéronautique et ancienne pilote de chasse interrogée sur LCI.

"C'est tactiquement quelque chose de très important", poursuit-elle. Les Ukrainiens vont-ils se contenter de l'usage défensif du Mirage 2000-5, ou pourront-ils y adapter d'autres missiles visant à tirer sur des cibles au sol ? La question se pose alors qu'Emmanuel Macron n'a pas précisé le nombre d'appareils qui seraient livrés à Kiev. Au sein de l'armée française, on compte actuellement 29 Mirage 2000-5 sur les 94 Mirage 2000, tous modèles confondus. Dans le monde, le Qatar et la Grèce possèdent également des Mirage 2000-5.

Ce chasseur est fréquemment utilisé par l’armée de l’air pour des missions sur le territoire national, mais aussi en opération extérieure. En novembre, la France a déployé quatre Mirage 2000-5 sur la base de Šiauliai, en Lituanie, dans le cadre de la mission enhanced Air Policing (eAP) visant à renforcer la souveraineté des pays baltes dans leurs espaces aériens. "On va proposer au président Zelensky que les pilotes soient formés dès cet été, il faut normalement 5 à 6 mois" pour cela, a précisé Emmanuel Macron jeudi soir, ajoutant que ces pilotes seraient formés en France.