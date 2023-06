Guerre en Ukraine : quand les Soviétiques attaquaient un barrage du Dniepr en 1941

Un (nouveau) barrage attaqué en temps de guerre. Ce mardi 6 juin au matin, le barrage hydroélectrique de Kakhovka, en territoire ukrainien occupé par les Russes, a été partiellement détruit après une attaque qui a provoqué inondations et inquiétude sur la sécurité de la centrale nucléaire de Zaporijia, plus au nord. Depuis, Moscou et Kiev se rejettent la responsabilité d'un événement loin d'être inédit en temps de guerre.

D'après Pierre Servent, éditorialiste géopolitique de TF1-LCI et expert en stratégie militaire, "il existe plusieurs exemples de destructions de barrages dans l'histoire militaire", dont un non loin de Kakhovka. "Pendant la Seconde Guerre mondiale, les Soviétiques ont parfois procédé à ce type d'opérations afin de bloquer l'avancée allemande, comme en 1941 du côté de Dnipro (à l'époque Dnipropetrovsk)." Le barrage du Dniepr, à l'entrée nord de Zaporijia, avait alors été miné.