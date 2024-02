Quand un deepfake lance une rumeur sur un projet d’assassinat d'Emmanuel Macron en Ukraine

Une rumeur autour de l’annulation de la visite présidentielle en Ukraine circule en ligne. Elle se fonde sur un deepfake réalisé à partir d’un journal télévisé de France 24. Le Quai d’Orsay est attentif à ces tentatives de déstabilisation, qu’il attribue à Moscou.

Emmanuel Macron serait-il en danger en Ukraine ? Si la thèse semble incongrue, elle circule sur les réseaux sociaux… et viendrait tout droit d’un média français. En réalité, elle est montée de toutes pièces et semble reposer sur une plus vaste opération russe de désinformation.

Un faux JT de France 24...

D’après des comptes sur X, Kiev aurait "tenté d’attirer le président français Emmanuel Macron en Ukraine afin de l’assassiner, puis d’imputer sa mort à la Russie". Derrière ce projet, l’objectif serait de "ramener l’attention des médias sur l’Ukraine et d’augmenter l’aide financière et militaire de l’Occident". Informé de la menace, le chef de l’État aurait annulé en dernière minute sa visite prévue les 13 et 14 février dans la capitale ukrainienne. La rumeur se fonde surtout sur une vidéo présentée comme le journal télévisé de la chaîne France 24. Elle a gagné en visibilité après son partage par Dmitri Medvedev. L’ancien Premier ministre russe ne relaye pas directement la vidéo de France 24, mais accrédite la thèse d’un "assassinat" projeté sur la personne d’Emmanuel Macron, qui serait à l’origine du report de sa visite. Officiellement, l’Élysée l’a expliqué par des raisons de sécurité, sans en dire plus.

Un faux sujet au JT de France 24 évoque un projet d'assassinat de Macron en Ukraine - DR

Penchons-nous sur la vidéo. À l’écran, il s’agit bien d’un journaliste de la chaîne, Julien Fanciulli, chargé de présenter les tranches d’informations de l’après-midi. Dans l’extrait relayé, le journaliste déclare : "Le président français Emmanuel Macron a été contraint d'annuler sa visite en Ukraine à la suite d'une provocation meurtrière à son encontre. Selon une source proche du Conseil national du renseignement, cette tentative a été stoppée par les services secrets français, qui ont réussi à intercepter la correspondance et les appels des participants à une provocation potentielle. Selon la source, selon l'idée des dirigeants ukrainiens, l'attaque aurait dû attirer à nouveau l'attention de l'opinion publique mondiale sur l'Ukraine et permettre une augmentation des livraisons d'armes à l'Ukraine. Les autorités ukrainiennes ont prédit de rejeter la responsabilité de l'attaque du président français du côté russe pour accuser le pays de méthode terroriste de guerre".

...démenti par la chaîne

Or, ces mots n’ont jamais été prononcés par le présentateur, dément France 24. "C'est ce qu’on appelle un 'deepfake' : un outil d'intelligence artificielle utilisé pour faire dire à une personne, avec un timbre de voix plus ou moins similaire, quelque chose de totalement différent de la vidéo originelle", détaillent Les Observateurs, le service de fact-checking de la chaîne. En revanche, le JT sur lequel s’est calqué l’IA a bien existé, et a eu lieu le 12 février dernier. Le sujet présenté juste avant portait, à la lecture du bandeau, sur la libération de deux otages à Rafah, une actualité survenue dans la nuit de dimanche à lundi et traitée par la presse dans la foulée. Chose rare, les principales agences de presse russes, à savoir la TASS et RIA Novosti, ont relayé le démenti officiel de France 24.

Un post Facebook de la page "Liberté" citant la thèse relayée par Dmitri Medvedev. - DR

Que sait-on maintenant de l’origine de la rumeur ? Peu de choses, sinon qu’elle a été partagée par des chaînes Telegram en langue russe, puis reprise sur d’autres en français. Selon nos informations, plusieurs canaux Telegram l’ayant relayée sont déjà identifiés par le Quai d’Orsay comme faisant partie du RRN, ce réseau de bots visant à amplifier des fausses informations. Dans ce cas précis, des bots semblent bien être à la manœuvre avec des contenus copiés collés d’un réseau social à l’autre. Ainsi sur X, un certain "José Fernandez" reprend mot pour mot le post d’une chaine Telegram, intitulée sobrement "Vladimir Poutine".

Une opération plus globale

Si la viralité des contenus se discute (on retrouve des tweets en français à seulement 3000 vues), c’est la diversité des supports qui est conséquente. Au-delà des réseaux sociaux classiques, la rumeur est reprise sur plusieurs sites russes, comme News.ru ou Iz.ru, mais aussi sur Pravda.fr, l’un des 193 sites internet d’un vaste réseau "structuré et coordonné de propagande russe" ciblant des pays occidentaux et identifiés par Viginum, organisme chargé de la lutte contre les ingérences numériques étrangère. Ainsi, la France se montre particulièrement attentive aux informations provenant des sites russes qu’elle a pu identifier lors d’une récente opération baptisée "Portal Kombat". Le procédé utilisé ici n'est pas sans rappeler Doppelganger, une opération russe qui reposait sur des faux articles de vrais médias pour tromper les internautes, là aussi démasquée par les autorités françaises l'été dernier.

Dans un point presse ce 15 février, le porte-parole du Quai d’Orsay a justement évoqué cette manipulation, caractérisée par "la diffusion d’une intox sur des réseaux de désinformation prorusse par le biais d’une fausse vidéo de France 24 et ensuite à travers une déclaration de l’ancien Premier ministre russe relayant les thèses farfelues sur le report du déplacement du président en Ukraine". Pour Paris, "les déclarations de l’ancien Premier ministre russe confirment encore une fois l’origine de ces manœuvres : Moscou".

