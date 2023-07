Que sait-on de ces vidéos de soldats ukrainiens qui dénoncent la formation militaire proposée par la France ?

Dans la première d'entre elles par exemple, un certain Nikolay Pavlyashik assure n'avoir reçu "que des cours théoriques" au cours de son mois de formation en France. "Nous n'avons presque pas eu de cours pratique", se plaint-il. Idem pour le deuxième soldat, dont l'identité n'est pas précisée. Il ajoute n'avoir tiré "que deux, trois fois" et avoir reçu "une formation en médecine en regardant une vidéo de quinze minutes". Tous indiquent également avoir participé à des "cours avec des psychologues". "Ils nous disaient qu'il fallait haïr la Russie", dit l'un, "ils répétaient que la Russie était un mauvais pays, qui méprisait l'humanité et les gens", affirme l'autre. Le dernier, présenté comme Vitaliy Seryi, déclare même que ces "psychologues" lui ont demandé "de tuer le plus de Russes possible".

À la suite de cet entraînement, les soldats regrettent d'avoir été envoyés se battre "comme de la chair à canon". "Une fois sur le front, j'ai réalisé que nous n'étions pas prêts du tout, que je n'étais absolument pas un soldat". Au contraire, ils garantissent tous s'être retrouvés devant une armée de Moscou "totalement préparée". "Entre les troupes russes et les troupes ukrainiennes, c'est le jour et la nuit", lâche l'un d'eux.