Guerre en Ukraine : que sait-on de la théorie sur les laboratoires biologiques américains ?

Concrètement, cette théorie est fausse mais repose sur des vérités, un mécanisme classique de la propagande. Il existe bien un programme américain de "réduction des menaces biologiques" en Ukraine, mais aussi ailleurs dans la région. Celui-ci a été développé "en 1991 après la chute de l’Union soviétique pour prévenir les menaces de prolifération d’armes de destruction massive (ADM)", d’après cette note de la chercheuse Elisande Nexon pour la FRS, pour "permettre la sécurisation ainsi que le démantèlement des armes de destruction massive et des infrastructures associées dans les anciens États de l’Union soviétique". C’est ainsi que les laboratoires ukrainiens, où étaient stockés des quantités de germes et d’agents pathogènes, se sont trouvés financés par la Defense Threat Reduction Agency (DTRA), une agence du département de la Défense des États-Unis, donc le gouvernement américain.

La réalité s’arrête ici. Contrairement à ce que peuvent avancer les Russes, ces laboratoires ne participent pas à développer des armes biologiques. Ils ne sont pas non plus secrets au regard des nombreux documents publics existants sur ce programme, ni exploités par le Pentagone. Sur son site, l’ambassade américaine en Ukraine rappelle que "les agents exécutifs actuels du Programme de réduction des menaces biologiques en Ukraine sont le ministère de la Santé, le Service d'État ukrainien pour la sécurité alimentaire et la protection des consommateurs, l'Académie nationale des sciences agraires et le ministère de la Défense".