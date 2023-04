Guerre en Ukraine : que sait-on du mystérieux drone naval utilisé en Crimée par les forces de Kiev ?

En analysant les images, des spécialistes ont pu dresser l’inventaire des équipements qui composent ce drone de fabrication artisanale, fruit de l’ingéniosité de l’armée ukrainienne, connue maitriser le système D. L'embarcation, un canoë en aluminium raccourci à l'arrière, est équipé de détonateurs à l'avant. L'engin serait propulsé électriquement via un moteur du fabricant canadien Sea-Doo, selon l'US Naval Institute news. Pour se diriger, il utiliserait un télémètre laser - qui mesure la distance qui le sépare de sa cible - et une caméra électro-optique, qui transmet des images en haute définition et en temps réel à l'opérateur. Enfin, une antenne satellite ressemblant à celle de Starlink trône à l'arrière de l'embarcation.