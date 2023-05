Guerre en Ukraine : que sont les drones au "schéma canard" qui ont frappé Moscou ce mardi ?

"Des drones d'un type jusqu'alors inconnu, fabriqués selon le schéma 'canard', ont été utilisés. On peut supposer que la production de drones de ce type a été lancée en Ukraine - leur portée peut atteindre des milliers de kilomètres", indique Alexei Rogozine.

Invité sur le plateau de LCI, l'expert aéronautique et rédacteur pour la revue spécialisée Air et Cosmos, Xavier Tytelman explique que le terme technique "schéma canard" désigne une architecture composée d'une dérive située à l'avant de l'engin et des ailes à l'arrière, à l'inverse des autres engins volants, donnant l'impression que celui-ci se déplace en arrière. "C'est assez inhabituel", reconnaît l'expert, tout en soulignant que ce n'est pas non plus "totalement innovant". Le drone israélien Harop a ainsi la même architecture.

Par ailleurs, la distance parcourue par les drones n'étonne pas non plus l'expert. "Plus de 1000 kilomètres, c'est tout à fait habituel pour cette catégorie de drones. Pour rappel, les Ukrainiens ont déjà utilisé des drones civils chinois appelés Mugin-5 qui ont une portée de sept heures de vol à 180 km/h", explique par ailleurs le spécialiste.