Guerre en Ukraine : les AMX-10 RC, ces chars de combat légers que Paris va livrer à Kiev

Dans son communiqué, l'exécutif qualifie l'AMX-10 RC de véhicules sur roues et non sur chenilles, donc "très mobiles", "certes anciens mais performants". En service depuis 1980 dans l'armée, cet engin polyvalent a été de toutes les opérations extérieures. Au cours des années, il a subi de nombreuses améliorations. Désormais, il est équipé d'un moteur Baudoin de 280 chevaux et de six roues motrices qui lui confèrent mobilité et autonomie. Le monstre d'acier de 9 mètres de long, en comptant le canon, pour un peu plus de 3 mètres de large, peut atteindre les 80 km/h. Il est également capable de parcourir 800 kilomètres sur routes, sans avoir besoin de ravitaillement. En outre, son système de variation de la garde au sol, ajustable en fonction des terrains, lui permet de franchir un peu près tous types d'obstacles.