Guerre en Ukraine : que sont les canons Caesar, que Paris livre à Kiev ?

Réputé pour sa précision et son efficacité, le canon Caesar est l'une des pièces majeures de l'artillerie française. Et de ce fait, il est très prisé par les autorités de Kiev qui l'utilisent notamment dans le Donbass, acculé par les forces russes. Produit à Bourges par le groupe industriel français Nexter, l'arme est une monstrueuse bouche à feu de 155 mm montée sur un camion capable de tirer six coups par minute et pouvant viser une cible jusqu'à 40 km. Si les Ukrainiens les utilisent par "six, ça fait 36 obus à la minute, ça ralentit un peu le belligérant", ajoutait mi-mai, à l'AFP, le directeur du site Laurent Monzauge.

Un atout de poids pour l'armée ukrainienne, qui ne disposait, avant la guerre, que de vieux systèmes non-mobiles. Grâce à cette arme, "nous gagnons beaucoup de temps, de sorte que l'ennemi ne peut pas nous attaquer ni riposter rapidement", s'est d'ailleurs félicité un des commandants ukrainiens. Avec son équipe, il peut changer la position du canon embarqué sur un camion en quelques secondes pour éviter tout tir de réplique.