Que sont les missiles Taurus, que l'Ukraine demande à l'Allemagne ?

L'opposition conservatrice allemande, tout comme les écologistes et les libéraux du FDP, étaient en revanche favorables à l'envoi des Taurus. "Je pense que la livraison de missiles Storm Shadow et Scalp par les Britanniques puis les Français a permis de débloquer petit à petit la décision de livraisons de missiles de plus en plus longue portée", explique sur LCI Ulrich Bounat, analyste géopolitique de l'Europe de l'Est.