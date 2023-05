Guerre en Ukraine : les infrastructures stratégiques russes, nouvelle cible des drones ukrainiens

C'est un véritable harcèlement. Les frappes qui visent des infrastructures stratégiques en Russie continuent et s'intensifient. Depuis près d'une semaine, une série d'attaques de drones et de sabotages ont frappé des régions russes proches de l'Ukraine et la Crimée annexée. Au point de laisser penser à une tactique de guerre, à quelques jours des célébrations militaires du 9-Mai. Et à l'aune d'une contre-offensive promise par l'Ukraine.