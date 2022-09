Rapport de l’AIEA, bombardements autour de Zaporijia… Le point sur la situation en Ukraine

Investissements. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a tenu à tenir un discours, ce mardi 6 septembre, face aux membres de la Bourse de New York pour promouvoir l'attractivité de son pays pour les investissements étrangers, même si le conflit avec la Russie ne montre aucun signe d'une conclusion proche. "Nous reconstruisons notre économie", a expliqué le chef d'État dans une allocution pré-enregistrée et diffusée sur l'écran géant du New York Stock Exchange (NYSE). "Nous vous offrons, à vous et vos entreprises, l'opportunité de travailler ensemble pour notre bénéfice à tous", a-t-il dit. "L'Ukraine est l'histoire d'une victoire future", a lancé son président, "une chance pour vous d'investir aujourd'hui dans des projets de plusieurs centaines de milliards de dollars, pour partager la victoire avec nous".