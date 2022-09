Réacteur nucléaire débranché à Zaporijia, censure russe… Le point sur la situation en Ukraine

Réacteur débranché à Zaporijia. Le dernier réacteur opérationnel de la centrale nucléaire ukrainienne de Zaporijjia, la plus grande d'Europe et occupée par les forces russes, a été débranché du réseau lundi, a indiqué l'opérateur d'État ukrainien Energoatom. "Le réacteur numéro 6 a été arrêté et débranché du réseau", a indiqué Energoatom sur Telegram, qui met en cause un incendie "qui s'est déclaré à cause des bombardements" et endommagé une ligne électrique reliant cette unité au réseau ukrainien. Le président français Emmanuel Macron s'est exprimé à ce sujet, indiquant qu'il était nécessaire d'assurer la sécurité de la centrale, "qui ne peut passer que par un retrait des forces russes".

L'énergie, une arme de Vladimir Poutine ? La présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen a dénoncé la politique de Vladimir Poutine en matière d'énergie, indiquant que "Poutine utilise l'énergie comme une arme en coupant l'approvisionnement et en manipulant nos marchés de l'énergie". L'Union européenne prépare des propositions pour "aider les ménages et entreprises vulnérables" à "faire face" à l'augmentation des prix de l'énergie, a-t-elle ajouté.