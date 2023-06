Refus du plan de paix africain, le bilan des inondations s'alourdit... Le point sur la situation en Ukraine

Attaque de drones. La Russie a affirmé samedi avoir repoussé une attaque de drones ukrainienne visant une raffinerie de pétrole dans la région de Briansk, frontalière de l'Ukraine. "Les systèmes russes de défense antiaérienne dans le district de Novozybkov ont repoussé dans la nuit une attaque des forces ukrainiennes contre la raffinerie de pétrole Droujba", a écrit sur Telegram le gouverneur de la région de Briansk, Alexandre Bogomaz. "Grâce au professionnalisme de nos militaires [...], trois drones ont été détruits."

La reconstruction de l'Ukraine bientôt au menu. Des responsables de plus de 60 pays et des centaines de dirigeants de grandes entreprises mondiales sont attendus la semaine prochaine à Londres pour la deuxième Conférence internationale sur la reconstruction de l'Ukraine, a annoncé le gouvernement britannique. "La reconstruction de l'économie ukrainienne est aussi importante que sa stratégie militaire", doit notamment affirmer le Premier ministre britannique, Rishi Sunak, à l'ouverture de cet évènement qui se tiendra mercredi et jeudi. Volodymyr Zelensky interviendra par visioconférence.