REPORTAGE - "Pour le bien de chaque vie" : aux côtés des secouristes ukrainiens qui sauvent les soldats blessés

Des sons de drone simulés au téléphone aux écrans de fumée, en passant par les cobayes qui s’époumonent pendant les exercices de mise en situation, tout est fait pour reproduire au mieux les conditions du terrain. Une mise en scène particulièrement utile pour ces civils qui n’ont pour la plupart ni l’expérience du front, ni de lien avec le milieu de la santé. "Ce sont des connaissances de base. Même des gens sans formation médicale peuvent venir en assistance à des blessés et les transporter jusqu’à des médecins plus qualifiés", explique Dmytro. Mais la formation reste particulièrement exigeante : à l’issue de ce stage, un quart de la promotion sera jugé inapte à partir sur le front.

Une semaine plus tard, les équipes de LCI se rendent à 500 kilomètres de là, dans le Donbass, aux côtés de ceux qui exercent déjà. Une équipe des "Hospitaliers" évacue au milieu de la nuit un soldat blessé au combat. "On l’a reçu vers 1h du matin. Il avait des blessures de shrapnel (un chargé de balles qui sont projetées lors de l'explosion, ndlr) sur les jambes et les bras et des blessures à la poitrine", explique leur cheffe, Myroslava, appelée "Siaivo". Dans la pénombre de l'ambulance, éclairée d'une seule lumière bleue, elle maintient un insufflateur sur le visage du combattant, dont le torse est recouvert de pansements.