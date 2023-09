Sabotage des gazoducs Nord Stream en mer Baltique : un an après, le point sur les enquêtes

Dans ce dossier international aux airs de guerre froide, une seule certitude : l'accident est exclu. Le 26 septembre 2022, des explosions sous-marines, suivies par quatre énormes fuites de gaz, se produisaient en l'espace de quelques heures en mer Baltique sur les gazoducs Nord Stream 1 et 2. Un an plus tard, et alors que trois enquêtes judiciaires distinctes ont été initiées, le flou le plus total demeure.

Rappelons d'abord le contexte : à cette époque, sur fond de bras de fer énergétique avec les pays européens qui soutiennent l'Ukraine, la Russie a cessé de livrer du gaz via Nord Stream 1. Son jumeau, Nord Stream 2, n'est en revanche pas en service, et ne l'a jamais été. En cause, un désaccord entre Berlin et Washington depuis de nombreuses années, et ce alors même que sa construction s'est achevée en 2021.