Sabotage de Nord Stream : de nouvelles pistes semblent mener à l'Ukraine

Le bateau serait parti de Rostock (port du nord de l'Allemagne) le 6 septembre, avec une équipe de six personnes à bord, dont des plongeurs et un médecin. Un des passagers du voilier, doté d'un passeport roumain, "s'est révélé être un ressortissant ukrainien" qui "aurait servi dans le passé dans une unité d'infanterie". Tous ces indices "concordent avec les estimations de plusieurs services de renseignement, selon lesquelles les auteurs seraient à chercher en Ukraine", résume le Spiegel. La question reste désormais de savoir si "l'acte a pu être exécuté par un commando incontrôlé ou par les services secrets ukrainiens et dans quelle mesure certains éléments de l'appareil gouvernemental ukrainien étaient au courant".