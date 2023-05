Guerre en Ukraine : sanctionner le secteur des diamants russes, la nouvelle arme occidentale ?

La Russie a exporté pour près de 5 milliards de dollars de diamants en 2021, selon l'Observatoire de la complexité économique, un site de visualisation de données sur le commerce international créé par le Massachusetts Institute of Technology (MIT). Les Émirats arabes unis, l'Inde et la Belgique, qui est membre de l'UE, figurent parmi les principaux importateurs. Le responsable européen a déclaré que l'adhésion de l'Inde serait essentielle pour garantir l'impact de tout régime de sanctions dans ce domaine.

"Nous aimerions engager un dialogue avec eux, car l'industrie du diamant est très importante en Inde, pas nécessairement en termes de chiffres, mais en termes de politique et de symbole", a ajouté cette source. L'Inde entretient par ailleurs des liens militaires étroits avec la Russie et n'a jamais condamné l'invasion de Moscou en Ukraine. Le Premier ministre indien, Narendra Modi, a été invité au sommet de Hiroshima avec les dirigeants d'autres grandes économies en développement que les riches démocraties du G7 espèrent gagner à leur cause face à la Russie et à la Chine.