Sanctions contre la Russie : les yachts gelés en France sont-ils entretenus avec l'argent du contribuable ?

Sollicités par TF1info, les services de Bercy contestent fermement toute utilisation d'argent public pour l'entretien des biens gelés, yachts compris. "Les sanctions prononcées contre la Russie et la Biélorussie au niveau européen ont conduit au gel, à l'immobilisation et à l'interdiction de toute mise à disposition d'un certain nombre d'avoirs financiers, immobiliers et mobiliers afin qu'aucune ressource ne puisse financer l'effort de la guerre contre l'Ukraine", nous indique-t-on. Pour autant, "l'entretien des biens gelés reste à la charge de ses propriétaires".

La procédure de gel prévoit le déblocage possible de fonds afin de payer les sociétés de gardiennage, jardinage, entretien, etc. En pratique, la banque du propriétaire doit contacter le Trésor public, qui se charge alors d'autoriser un transfert de fonds. Une procédure possible puisque l'argent est destiné à assurer le paiement de "structures implantées en France ou qui emploient des salariés en France". Pour le ministère de l'Économie, cela "ne constitue pas, du point de vue juridique et des sanctions, un financement de l'effort de guerre". Bercy ajoute que les propriétaires ont tout intérêt à assumer la charge de cet entretien, "au risque de voir leur patrimoine se déprécier".