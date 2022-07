Guerre en Ukraine : série d'assauts dans le Donbass, nouvelles sanctions européennes... Le point sur la situation

Donbass. Les forces séparatistes et l'armée russe ont affirmé continuer à progresser et être en train de prendre le contrôle complet de la ville de Siversk, attaquée après la prise de Lyssytchansk, plus à l'est, au début du mois. De leur côté, les forces ukrainiennes assurent avancer "avec confiance" vers Kherson.

Sanctions. La possibilité d'une nouvelle offensive est émise à la veille d'une nouvelle réunion des ministres des Affaires étrangères européens pour débattre du durcissement des sanctions à l'encontre de la Russie. La rencontre de lundi vise notamment à réagir au moment où Moscou est accusé d'avoir déployé des lanceurs pour tirer des missiles depuis la centrale nucléaire de Zaporijjia, dans le sud de l'Ukraine.

"Moscou doit continuer à payer le prix fort pour son agression", a déclaré la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, après avoir transmis les nouvelles mesures aux Vingt-Sept.