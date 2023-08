Situation difficile dans le Nord-Est, vers une nouvelle aide américaine... Le point sur la situation en Ukraine

Situation difficile. L'armée ukrainienne a admis jeudi une situation "difficile" dans le secteur de Koupiansk, dans le nord-est du pays, où une offensive des troupes russes a poussé les autorités à procéder à des évacuations de civils dans 37 localités. "La situation reste difficile, mais sous contrôle", a indiqué Serguiï Tcherevaty, porte-parole de l'armée pour le secteur est du front, reprenant une formulation courante utilisée par Kiev lors de poussées de son adversaire. "Les Russes tentent de s'imposer et de percer notre défense", a-t-il ajouté.

L'armée russe avait été chassée de la ville de Koupiansk et de ses alentours, qu'elle occupait depuis le début de l'invasion, par une contre-attaque éclair ukrainienne en septembre 2022. Mais depuis quelques semaines, c'est dans cette zone qu'elle est repassée à l'offensive, assurant régulièrement "améliorer ses positions". "L'armée ukrainienne se concentre principalement sur le sud, et les Russes se concentrent sur l'est. Les Russes s'infiltrent dans deux zones principales - Kupiansk et Lyman. C'est un cauchemar là-bas", affirme Hanna Maliar, vice-ministre de la Défense de l'Ukraine, dans une interview relayée par The Guardian.

Kiev avance dans le secteur de Bakhmout. "En direction de Bakhmout au nord, les Russes attaquent. Nous attaquons sur le flanc sud", a détaillé Hanna Maliar. "Pourquoi les Russes font-ils cela ? Nous avancions bien sur les deux flancs à Bakhmout. Nous y avons pris presque toutes les hauteurs clés. Les Russes étaient piégés là-bas, ils ne pouvaient pas sortir. Et maintenant, ils ne peuvent plus se déplacer dans la ville car les Ukrainiens bombardent la ville depuis les hauteurs", explique la dirigeante. "C'est pourquoi ils ont lancé une offensive dans d'autres endroits pour tenter d'arrêter notre attaque", décrit-elle encore.