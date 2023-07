L'Otan soutient Kiev, attaque de drones... Le point sur la situation en Ukraine

Sommet de l'Otan. Les puissances du G7 se sont engagées au deuxième jour du sommet de l'Otan, mercredi 12 juillet à Vilnius, à apporter un soutien militaire sur le long terme à l'Ukraine. Il s'agit de l'aider à faire face à l'offensive russe actuelle et de dissuader la Russie de toute "future attaque armée" contre son voisin. Emmanuel Macron a affirmé que la Russie était "fragile militairement et politiquement", qu'elle avait "montré ses premiers signes de division", et qu'elle trouverait face à elle des Occidentaux déterminés à apporter un soutien "durable" à l'Ukraine. Cette décision a été saluée par le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, qui parle d'une "victoire importante pour la sécurité" de son pays, mais pour lequel cela ne remplace toutefois pas une future adhésion de son pays à l'Alliance atlantique.

Drones. Sur le front, les combats continuent entre l'Ukraine et la Russie. Kiev a annoncé avoir abattu dans la nuit de mercredi à jeudi 11 drones russes lancés contre la capitale et ses environs. "Un total de 15 drones explosifs ont été impliqués dans les frappes. Onze d'entre eux ont été détruits dans les zones sous la responsabilité du commandement du centre et de l'est" du pays, a indiqué l'armée de l'air ukrainienne. Deux personnes ont été hospitalisées pour des brûlures après qu'un drone a frappé un immeuble non résidentiel et provoqué un incendie à Tcherkassy. La nuit précédente, Kiev avait déjà intercepté des drones.