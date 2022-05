"Souvenez-vous d'Oradour-sur-Glane" : Volodymyr Zelensky interpelle les Européens à l'occasion du 8-Mai

"Une reproduction maniaque et détaillée de ses atrocités et de ses 'alibis', qui donnent prétendument un but sacré au mal. Répétition de ses crimes et même tentative de surpasser le "maître" et de le faire descendre du piédestal du plus grand tyran de l'histoire humaine en établissant un nouveau record mondial de xénophobie, de haine, de racisme et du nombre de victimes qu'ils peuvent faire", a déclaré Volodymyr Zelensky.

Il a profité de ce discours pour interpeller un à un les pays européens : "Les Polonais n'ont pas oublié que c'est sur leurs terres que les nazis ont commencé leur marche et tiré le premier coup de feu de la Seconde Guerre mondiale. Ils n'ont pas oublié comment le mal commence par vous accuser, vous provoquer, vous traiter d'agresseur, puis attaque à 4h45 du matin en disant que c'est de la légitime défense".