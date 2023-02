SpaceX et Elon Musk coupent Starlink à l'armée ukrainienne, Kiev furieux

En octobre dernier, Elon Musk s’était déjà attiré les foudres du président ukrainien, Volodymyr Zelensky, en proposant aux utilisateurs de Twitter de voter pour ou contre un scénario de paix qui soutenait que l'Ukraine devait simplement renoncer à ses efforts pour récupérer la Crimée et céder le contrôle des régions de Louhansk et de Donetsk. Quelques jours plus tard, le signal Starlink avait été restreint et n'était pas disponible au-delà de la ligne de front, alors que les troupes ukrainiennes tentaient d'avancer, ce qui avait entravé leurs efforts pour récupérer des territoires aux Russes, Starlink étant le principal moyen de communication des unités sur le champ de bataille.

Des responsables ukrainiens avaient alors accusé le milliardaire américain de tenter de s'attirer les faveurs de la Russie. Une semaine plus tard, la chaîne CNN révélait que SpaceX avait demandé au gouvernement américain de financer le coût de Starlink, dont la facture s’élevait à 400 millions de dollars sur les 12 prochains mois. "Nous ne sommes plus en position d'offrir plus de terminaux à l'Ukraine, ou de financer l'usage des terminaux existants pour une durée indéterminée", pouvait-on lire dans un mail du directeur des ventes de SpaceX adressé en septembre au Pentagone dont le média américain s’était procuré une copie.