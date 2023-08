Guerre en Ukraine : "Tout retour en arrière en Crimée est illusoire", selon Nicolas Sarkozy

Plus largement, les Russes "sont différents de nous. La discussion est toujours difficile et a suscité beaucoup de malentendus dans notre histoire commune". "Malgré cela, nous avons besoin d'eux et ils ont besoin de nous", fait valoir l'ex-dirigeant. "Vladimir Poutine a eu tort. Ce qu'il a fait est grave et se traduit par un échec. Mais une fois que l'on a dit cela, il faut avancer et trouver une voie de sortie. La Russie est voisine de l'Europe et le restera", continue-t-il, jugeant que le président russe n'est "pas irrationnel".