Attaque russe à Groza, livraisons d'armes occidentales... Le point sur la situation en Ukraine

Frappe en marge de funérailles. Oleg Synegoubov, le gouverneur de la région de Kharkiv, la deuxième ville d'Ukraine, a annoncé trois jours de deuil après la frappe sur le village de Groza qui a fait 51 morts. Le bombardement est le plus meurtrier dans la région depuis le début de l'invasion russe, le 24 février 2022, selon lui. D'après un porte-parole du Parquet régional, cité par l'agence de presse Interfax-Ukraine, Dmytro Tchoubenko, les victimes participaient aux funérailles d'un soldat ukrainien mort au combat, dont le fils, également militaire, et la femme ont péri dans le bombardement.

Les réactions ont été nombreuses après le bombardement. Aux États-Unis, la porte-parole de la Maison Blanche a qualifié ce dernier d'"effroyable". L'Allemagne, elle, fera "tout son possible" pour que "l'Ukraine puisse se protéger de la terreur des missiles de Poutine", a réagi la ministre allemande des Affaires étrangères, Annalena Baerbock, jeudi sur X (ex-Twitter). Sur le même réseau social, la ministre des Affaires étrangères; Catherine Colonna, estime qu'il faut "condamner chacun de ces crimes, encore et encore, ne pas s'accoutumer à l'horreur, et rappeler que s'en prendre intentionnellement aux civils est en droit international un crime de guerre".