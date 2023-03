"Tu es mon héros" : la lettre poignante d'une jeune Russe à son père, condamné pour un dessin anti-guerre

Mercredi 29 mars, au lendemain de ce coup de théâtre, une lettre écrite de la main de Maria Moskaliova et dont l'authenticité a été confirmée par l'AFP par l'avocat de la famille, Vladimir Bilienko, a été rendue publique. Dans celle-ci, l'adolescente apporte son soutien à son père. "Je te demande vraiment de ne pas tomber malade et de ne pas t'inquiéter. Tout va bien pour moi, je t'aime beaucoup et je sais que tu n'es responsable de rien, je serai toujours de ton côté, tout ce que tu fais est juste", affirme-t-elle dans ce texte, relayé sur Telegram. "Je crois que tout ira bien et que nous serons de nouveau ensemble. (...) Tu es mon père, le plus intelligent, le plus beau, le meilleur père du monde. Sache-le, il n'y a pas mieux que toi (...) Je sais que tu ne céderas pas, tu es fort, nous sommes forts (...) Je vais prier pour toi et pour nous. (...) Je t'aime, tu es un héros. Mon héros."