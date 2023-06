Russie : un faux discours de Poutine sur une "invasion" ukrainienne diffusé sur des radios piratées

Un faux discours de Vladimir Poutine. C'est ce que plusieurs territoires frontaliers de l'Ukraine ont entendu ce lundi 5 juin. Ce "piratage" a été dénoncé par Moscou, qui a rapidement repris le contrôle des ondes.

Un "discours" affirmant que "les forces ukrainiennes armées jusqu'aux dents (...) et soutenues par Washington ont envahi les régions de Koursk, Belgorod et Briansk", a été diffusé sur plusieurs radios, selon les autorités locales. La voix et le ton ressemblaient beaucoup à ceux du président russe. Le même message, attribué à Vladimir Poutine et repris sur quelques réseaux sociaux, annonçait la mise en place de la loi martiale dans ces régions, la prochaine signature d'un décret présidentiel sur la mobilisation générale en Russie et appelait les habitants locaux à évacuer.