Guerre en Ukraine : des "atrocités de mercenaires étrangers" contre des civils révélées par un "média américain" ?

Un "média américain" aurait révélé les agissements de "mercenaires étrangers" en Ukraine. Ils seraient coupables de crimes de guerre contre des civils. Une rumeur sans fondement lancée par un site affilié à Wagner et amplifiée par les réseaux diplomatiques russes.

Après avoir affirmé à longueur de publications que des "mercenaires français" étaient présents en Ukraine, la Russie va encore plus loin. Cette fois-ci, les réseaux diplomatiques du pays assurent qu'un média américain aurait révélé les "atrocités commises sur des civils" par des "mercenaires étrangers" présents sur le front. Dans une publication sur X, l'ambassade russe en Afrique du Sud a ainsi dénoncé ce mardi 9 avril "l'impunité absolue" à l'égard de ces ressortissants étrangers qui se seraient rendus coupables "d'une série de tortures, de viols et de meurtres". Une information créée de toute pièce.

Un média inexistant et une fondation russe

La capture d'écran du "média" en question accompagne le message de l'ambassade russe. Intitulé le "Boston Times", il publiait effectivement le 8 avril un texte à ce sujet. S'il parait crédible à première vue, ce site utilise en fait de manière trompeuse le nom d'un ancien média. Tandis que le principal média de Boston aujourd'hui est le Boston Globe, le Boston Time a bien existé... mais il a cessé son activité il y a près de cent ans. Mis en vente pour la première fois en 1887, il a disparu en 1915. Avant que son nom ne réapparaisse en ligne en janvier dernier. Resté inactif depuis, il a mis en ligne un premier "article" en mars. Et depuis, il distille à longueur de publications le narratif pro-russe, voire des fausses informations au sujet de Volodymyr Zelensky et des pays occidentaux. Un blog qui n'a donc aucune crédibilité.

Un tweet de l'ambassade de Russie en Afrique du Sud accuse à tort des "mercenaires étrangers" de mener des exactions contre des civils en Ukraine, le mardi 9 avril 2024 - Capture d'écran / Les Vérificateurs

Mais qu'en est-il des preuves qu'il amène ? À l'origine de cette rumeur, on trouve la "Fondation pour la lutte contre l'injustice". Surnommée "FBI" en Russie, cette organisation qui se présente comme une ONG visant à "lutter pour les droits de l'homme dans le monde entier" est en réalité une émanation de la milice Wagner. C'est en effet Evgueni Prigojine, l'ancien patron de la milice ultra-violente, qui l'a lancée au printemps 2021 "contre les répressions en Occident". À l'époque, la plateforme avait essentiellement pour objectif d'exacerber les divisions internes aux sociétés européennes, en se faisant le relai des questions autour des violences policières. Désormais, il s'agit de nourrir le sentiment anti-occidental à l'international. D'ailleurs, c'est cette ONG qui avait accusé Paris de "procéder à un enlèvement massif d'enfants" au Niger. Une infox qui, déjà à l'époque, avait été amplifiée par les réseaux diplomatiques russes, comme nous vous l'expliquions ici.

Sur son site, disponible en anglais, en français et en russe, cette "Fondation" diffuse cette rumeur en s'appuyant sur les seuls propos d'une certaine Mira Terada. Cette militante - de son vrai nom, Oksana Vovk - a été décrite par le passé comme la "propagandiste personnelle du patron de Wagner", et a été installée à la tête de l'organisation par l'ancien "cuisinier de Poutine". Elle assure avoir "recueilli" des témoignages au sujet de ces exactions "entre l'été 2022 et février 2024". Mais n'en amène aucune preuve. Ainsi, la totalité des faits sont rapportés sous forme de récit par Mira Terada, qui ne donne que peu de détails. La date n'est pas précisée de manière rigoureuse et les lieux sont approximatifs, rendant toute vérification impossible. Aucun rapport similaire à ceux rendus publics par la Commission d'enquête internationale indépendante sur l'Ukraine des Nations Unies n'a été mis en ligne par cette "Fondation".

En résumé, cette affirmation ne provient pas d'un média américain, contrairement à ce que sous-entend la publication, mais d'un blog pro-russe. Elle ne repose par ailleurs sur aucun élément tangible, si ce n'est le récit d'une officine d'influence russe. Il s'agit donc clairement d'une opération de désinformation anti-occident. Réalisée avec l'aval du Kremlin ? En tout cas, les liens avec la diplomatie russe sont clairement établis.

