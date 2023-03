Guerre en Ukraine : un père russe, condamné à deux ans de prison après le dessin de sa fillette, est en fuite

Deux ans de prison et séparé de sa fille à cause d'un dessin. C'est la sentence dont a écopé un père russe, accusé d'avoir critiqué l'offensive en Ukraine et qui s'est vu retirer la garde de son enfant. Le cas d'Alexeï Moskaliov, 54 ans, a suscité une vague d'indignation en Russie et symbolise l'ampleur de la répression impitoyable des personnes osant critiquer l'offensive lancée par le Kremlin contre l'Ukraine.