Un soldat ukrainien recouvert d’un tatouage nazi a-t-il été arrêté par les Russes ?

Selon les propagandistes russes, la dénazification de l’Ukraine serait en marche avec la guerre qui sévit toujours dans le pays. Pour étayer leur version de l’Histoire, ils n’hésitent pas à partager des photos d'individus qu'ils présentent comme des soldats ukrainiens arborant des symboles du Troisième Reich. Un tel cliché a de nouveau été récemment publié sur les réseaux sociaux.

Un homme arrêté a minima en 2022

Plusieurs tweets montrent ainsi un homme au torse entièrement couvert de symboles SS et au biceps entouré d’une croix gammée qui, selon les messages, vient d’être arrêté en Ukraine par des soldats russes. Le visage de ce "soldat ukrainien" circule donc sur X, mais aussi sur Pravda, l’un des sites identifiés par la France comme issu du réseau "structuré et coordonné de propagande russe" à destination de l'Occident. Les photos diffusées ainsi que la posture de l'individu font penser à des clichés pris juste après une interpellation. À partir d’une simple recherche inversée, on peut toutefois constater que l’homme n’a pas été arrêté récemment, mais il y a au moins un an et demi. On retrouve en effet des occurrences dès le mois de juin 2022. Tantôt l’homme est présenté comme un Russe, tantôt comme un Ukrainien.

Cet homme couvert de symboles SS est présenté à tort comme un soldat ukrainien, qui aurait été arrêté par les Russes - Centre_ex

Le filigrane de la photo, "centr ex", renvoie en fait à une chaîne biélorusse sur Telegram, appelée "Centre E" et renvoyant au département de lutte contre l’extrémisme. Supprimée depuis pour être remplacée par une nouvelle, disponible sous ce lien, elle met en scène des arrestations d'hommes suspectés d'idéologie fasciste, voire néonazie. Elle a bien publié six photos de cet homme le 16 juin 2022, selon une archive trouvée en ligne.

On y retrouve l'individu, en plein interrogatoire après son interpellation par la direction de lutte contre le crime organisé (GUBOPiK), un service de sécurité intérieur de Biélorussie. "Ce fasciste avait toujours rêvé de devenir un général hitlérien, c'est pourquoi il avait rempli sa tunique de toutes les babioles du Troisième Reich", partage la chaîne Telegram, lui prédisant un sort peu enviable : "Bien entendu, les officiers du GUBOP n'ont pas laissé passer un tel fasciste et ont clarifié ses préférences idéologiques. Il a été décidé que la tunique devrait être retirée dans un avenir proche, éventuellement avec la peau".

Dans une vidéo retrouvée et traduite par un site grec de fact-checking, l’homme s'exprime en russe. De nationalité biélorusse, il explique être né en 1986 et avoir déjà été condamné pénalement pour des faits similaires. "Je m'excuse auprès des anciens combattants pour mes tatouages et je promets de les enlever ou de recouvrir les symboles fascistes dans un avenir proche", dit-il encore. Le département de lutte contre l’extrémisme, dont un historique est archivé ici, a publié de nombreuses autres photos et vidéos d’hommes exhibant des symboles nazis sur le corps et ayant dû passer aux aveux. Le nouveau canal, créé début 2023, y partage toujours des vidéos et des photos des hommes inculpés pour extrémisme.

