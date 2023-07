Russie : une attaque de drones déjouée à Moscou, forte explosion mais pas de victimes

Le ministère de la Défense a, lui, ajouté que l'un des drones avait été abattu et que les deux autres, "neutralisés par la guerre électronique", s'étaient écrasés sur un complexe de bâtiments. Suite à cette attaque, l'aéroport international Vnoukovo, dans le sud-ouest de Moscou, a été brièvement fermé au trafic et les vols déroutés, a affirmé l'agence de presse russe TASS, citant les "services d'aviation", avant d'annoncer leur reprise peu après.

Sur des vidéos qui tournent sur les réseaux sociaux, on voit qu'une impressionnante explosion est survenue lorsque les drones se sont écrasés sur des bâtiments du quartier d'affaires de Moscou. Quelques heures après l'incident, des photos des dégâts montrent une tour trouée par l'impact à l'un de ses étages, les vitres des fenêtres explosées et la façade noircie. "À un moment, on a entendu l'explosion et ça a fait comme une onde. Tout le monde a bondi. Et puis il y a eu beaucoup de fumée, on ne voyait plus rien. Vu d'en haut, on apercevait les flammes", a déclaré un témoin de l'explosion, dans la vidéo de LCI ci-dessous.