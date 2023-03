Contre-offensive en préparation à Bakhmout, "apocalypse nucléaire"... Le point sur la situation en Ukraine

Volodymyr Zelensky continue son tour de l'Ukraine. Au lendemain de sa visite sur le front près de Bakhmout, puis à Kharkiv, le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, s'est rendu dans la région de Kherson, partiellement occupée par la Russie. Il est notamment allé à Possad-Pokrovské, une localité qui a subi d'importantes destructions et a été aux mains de l'armée russe jusqu'à son retrait à l'automne 2022. Dans le cadre de ce séjour axé sur la reconstruction de la région, il a aussi visité une station électrique endommagée pendant la vague de frappes russes tout au long de l'hiver.

Kiev veut toujours plus de missiles et d'avions. De retour de la région de Kherson, où il était en déplacement, le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, a remercié les Européens, réunis à Bruxelles, pour leur aide militaire. Il a toutefois averti que les retards sur la fourniture de missiles à longue portée et d'avions de combat risquaient de prolonger la guerre. "Nous ne pouvons pas retarder le transfert à nos soldats des armes qui peuvent protéger les Ukrainiens de la terreur. Il s'agit tout d'abord des armes à longue portée", a-t-il déclaré, selon une vidéo diffusée sur son compte Telegram. "Nous avons besoin d'avions plus modernes" que les MiG déjà envoyés à Kiev. Le chef d'État ukrainien a en outre demandé l'adoption de nouvelles sanctions contre la Russie, des avancées sur l'adhésion de son pays à l'UE et des progrès sur son plan de paix.

La Slovaquie et la Finlande livrent Kiev en armes. Les quatre premiers chasseurs MiG-29 slovaques ont été fournis à l'Ukraine, a annoncé une porte-parole du ministère slovaque de la Défense, Martina Kakascikova. Les neuf autres appareils promis seront livrés "dans les prochaines semaines", a-t-elle ajouté dans un communiqué. Par ailleurs, Helsinki a annoncé l'envoi de trois chars de déminage Leopard 2 à l'Ukraine, en plus des trois précédemment envoyés. Les chars, équipés de mitrailleuses à la place du canon habituel, sont conçus pour neutraliser les mines et autres engins explosifs.