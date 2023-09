Une hausse de près de 70% : le budget militaire russe pourrait exploser en 2024

Dépenser (presque) sans compter. Selon un projet de budget dévoilé par l'agence de presse Bloomberg, le 22 septembre dernier, le Kremlin s'apprêterait à augmenter de 70% ses dépenses allouées au secteur pour atteindre 10.800 milliards de roubles, soit environ 107 milliards d'euros, en 2024. La somme représente 6% du produit intérieur brut (PIB) du pays. À titre de comparaison, le budget de la Défense française doit s'élever à 47 milliards d'euros en 2024. Les États-Unis, eux, tablent sur une augmentation de 3,2% de ce budget à 842 milliards de dollars (795 milliards d'euros) l'an prochain.

Si ces chiffres sont encore à l'état de projet et devront être votés par les deux chambres du Parlement avant que le texte ne soit signé par Vladimir Poutine, cette annonce pourrait signer la plus grosse augmentation jamais vue pour le budget de la défense russe, après une année 2023 déjà vertigineuse et 6500 milliards de roubles (63 milliards d'euros) alloués à ce poste, soit 3,9% du PIB, détaille Le Monde.