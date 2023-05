Nuit sous les bombes, craintes du chef de Wagner... Le point sur la situation en Ukraine

Le chef de Wagner craint "une tragédie" pour la Russie. Après avoir menacé de retirer ses mercenaires de Bakhmout, Evguéni Prigojine a confié s'attendre à une contre-offensive ukrainienne vers la mi-mai. Celle-ci "pourrait devenir une tragédie pour notre pays", a-t-il prévenu, alors que les préparatifs de Kiev toucheraient à leur fin. "Nous (Wagner) n'avons que 10-15% des munitions dont nous avons besoin", a souligné le patron de la milice dans une interview au correspondant de guerre pro-Kremlin, Semyon Pegov. De quoi rajouter de l'huile sur le feu, le chef du groupe paramilitaire étant en conflit ouvert avec la hiérarchie militaire russe, qu'il accuse de ne pas livrer sciemment suffisamment de munitions à ses hommes.

Nouvel entretien Macron-Zelensky. Alors que Kiev peaufine les détails d'une vaste contre-offensive visant à reprendre le contrôle des territoires conquis par la Russie, qui pourraient avoir lieu prochainement, Emmanuel Macron a assuré Volodymyr Zelensky de son soutien. Le président français a redit à son homologue ukrainien son engagement à apporter "toute l'aide nécessaire à l'Ukraine afin de rétablir sa souveraineté et son intégrité territoriale", a indiqué l'Élysée. Ils ont aussi "évoqué les prochaines échéances internationales et les moyens par lesquels celles-ci pourraient contribuer à consolider le soutien international à l'Ukraine, confirmer sa perspective européenne et promouvoir la sécurité et la stabilité en Europe."