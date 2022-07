Guerre en Ukraine : vers des sanctions assouplies contre les banques russes pour faciliter le commerce alimentaire

La disposition a été soumise ce mardi aux ambassadeurs des États de l'UE à Bruxelles. Si elle est acceptée, une procédure écrite sera organisée pour la faire valider par les différentes capitales, ce mercredi 20 juillet. L'objectif est de publier la mesure au Journal officiel de l'UE ce mercredi.

Le chef de l'État sénégalais et président en exercice de l'Union africaine, Macky Sall, s'est alarmé des conséquences des sanctions européennes sur le commerce des céréales, notamment à cause de l'exclusion des principales banques russes du système financier international Swift, une messagerie sécurisée cruciale pour les transferts de fonds. "Même si les produits (à acheter) existent, le paiement devient compliqué, voire impossible", avait-il déclaré fin mai lors d'une intervention en visioconférence devant les chefs d'État et de gouvernement de l'UE réunis en sommet à Bruxelles.

La Russie est accusée par l'Union Européenne de bloquer les exportations de céréales issues des cultures ukrainiennes et d'avoir renchéri les ventes de céréales russes via une taxe de 30% à l'exportation, provoquant une pénurie et une flambée des prix, a expliqué le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell.