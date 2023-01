Vers un accord sur la livraison de chars lourds, réponse de la Russie... Le point sur la situation en Ukraine

Washington emboîte le pas à Berlin. Après l'Allemagne qui envisage de donner son feu vert et le Royaume-Uni qui a d'ores et déjà annoncé la livraison de 14 chars lourds Challenger 2, les États-Unis devraient, eux aussi, réaliser de nouvelles livraisons. Un mois après la rencontre entre Zelensky et Biden, des responsables américains cités par le Wall Street Journal affirment que Washington songe à livrer à Kiev des chars d'assaut Abrams M1, ce qu'ils refusaient jusqu'à présent de faire, évoquant des problèmes de maintenance et de formation.

Une "provocation" pour Moscou. Moscou ne voit pas d'un bon œil les livraisons de chars lourds à Kiev, qu'il s'agisse d'engins allemands, américains ou britanniques. "De telles livraisons n'apporteront rien de bon" aux relations russo-allemandes, a par exemple réagi le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov. Quant à l'ambassadeur russe à Washington, il a averti que si "les États-Unis décident de livrer des chars, il sera impossible de justifier un tel acte par des arguments liés aux armes défensives". "Il s'agirait d'une nouvelle provocation flagrante à l'encontre de la Fédération de Russie", a prévenu Anatoly Antonov.