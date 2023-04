VIDÉO - Des menaces de sabotage russe dans les eaux d'Europe du Nord ?

Des menaces russes en mer du Nord ? C'est ce qu'affirme une vaste enquête conjointe menée par des médias du Danemark, de Norvège, de Suède et de Finlande, selon laquelle Moscou aurait déployé un programme d'espionnage visant à saboter des infrastructures énergétiques en mer du Nord et en mer Baltique.

L'enquête a notamment permis d'identifier une flotte de 27 navires suspectés, depuis cinq ans, de naviguer, déguisés en chalutiers de pêche, et abritant du matériel de surveillance destiné à cartographier de potentiels sites-clés. L'objectif, selon ces médias qui diffusent un premier documentaire ce mercredi 19 avril, serait de cibler en particulier des parcs éoliens offshore, des gazoducs et des câbles électriques dans les eaux autour du Danemark, de la Norvège, de la Finlande et de la Suède.

Ces médias ont récupéré des communications radio-interceptées de la marine russe, révélant la présence de "navires fantômes" russes naviguant dans les eaux nordiques. Les navires auraient éteint leurs émetteurs pour ne pas partager leurs emplacements.