Voiture piégée sur le pont de Crimée : "C’est bien joué en termes militaire, diplomatique et stratégique"

Ce samedi 8 octobre au matin, une voiture piégée a mis hors service le pont de Kertch, qui relie la Crimée ukrainienne, annexée par la Russie, et le territoire russe. Pour le colonel Peer de Jong, vice-président de l’institut Themiis, le coup porté à Vladimir Poutine est rude : "C’est la voie sacrée. Si ce pont est inutilisable, cela va isoler la Crimée, et pour les Ukrainiens, c’est fondamental : s’ils prennent Kherson, ils seront ensuite tentés de prendre la Crimée. Si on coupe la Crimée, les gens seront isolés et cela permettra de la reconquérir. C’est central", explique sur LCI le spécialiste en géopolitique.