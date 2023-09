Guerre en Ukraine : village libéré par Kiev, Kim Jong Un poursuit sa visite en Russie... Le point sur la situation

L'Ukraine dit avoir libéré un village dans l'est du pays. Le village d'Andriivka, situé à une dizaine de kilomètres au sud de la ville de Bakhmout, tombée en ruines à cause des nombreux combats qui s'y sont déroulés, a été libéré par Kiev, selon l'état-major ukrainien. "Les Forces de Défense ont eu un succès partiel dans la zone de Klichtchiïvka lors d'opérations offensives. Au cours de leur assaut, elles ont libéré Andriïvka dans la région de Donetsk" et "ont infligé des pertes significatives à l'ennemi en matière de d'effectifs et d'équipements", assurent les autorités militaires ukrainiennes.

La veille, la vice-ministre de la Défense du pays, Hanna Maliar, s'était déjà réjoui de cette avancée. "Andriivka est à nous !", avait-elle alors écrit sur Telegram... avant d'être contredite sur le même réseau social par le compte de la troisième brigade d'assaut, une unité engagée sur le terrain. La contre-offensive de Kiev continue de progresser à petits pas : la semaine dernière, les troupes ukrainiennes avaient repris le village de Robotyné, plus au sud, aux mains des Russes.