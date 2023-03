Violents combats à Bakhmout, un drone s'écrase près de Moscou... Le point sur la situation en Ukraine

"L'intensité des combats ne fait qu'augmenter". La bataille pour le contrôle de Bakhmout fait rage entre Moscou et Kiev dans l'est de l'Ukraine. Dans son allocution quotidienne, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré que "les plus grandes difficultés, comme auparavant, sont à Bakhmout (...) la Russie ne compte pas du tout ses hommes, les envoyant constamment à l'assaut de nos positions. L'intensité des combats ne fait qu'augmenter". Malgré une importance stratégique contestée par les experts, Bakhmout est devenue un symbole de la lutte pour le contrôle de la région industrielle du Donbass.

Près de 4000 civils toujours présents. Bakhmout, qui comptait 70.000 habitants avant la guerre, a été en grande partie détruite par les combats qui ont provoqué de lourdes pertes dans les deux camps. Quelque 4000 civils y demeurent malgré le danger, se réfugiant dans des sous-sols et des abris, a estimé mardi Stéphane Dujarric, porte-parole du Secrétaire général de l'ONU. "Très peu d'organisations humanitaires et de volontaires sont (actuellement) dans la région, et la plupart des habitants de la ville dépendent donc principalement des provisions issues des distributions humanitaires précédentes", a-t-il alerté.

Un drone s'écrase près de Moscou. De son côté, la Russie a rapporté, mardi, avoir abattu plusieurs drones ukrainiens qui visaient des infrastructures civiles, sans faire de dégâts. Toujours selon Moscou, un appareil de Kiev s'est écrasé à une centaine de kilomètres de la capitale russe, non loin d'une station de compression de gaz. Trois autres ont été abattus dans le pays. Plusieurs incidents ayant impliqué des drones se sont produits ces derniers mois sur le territoire russe, parfois très loin du front en Ukraine, mais c'est la première fois qu'un drone est signalé près de la capitale.