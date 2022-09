Visite ukrainienne en Allemagne, frappes à Mykolaïv, indiscipline russe... Le point sur la situation en Ukraine

Kiev veut que les Européens aillent plus loin contre la Russie. Dimanche 4 septembre, le président Volodymyr Zelensky a répété l'absolue nécessité de mettre sur pied de nouvelles sanctions contre le régime russe. Un appel lancé durant un échange avec la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. Dans ce nouveau paquet de sanctions, Zelensky souhaite que les Vingt-sept intègrent la fin des visas octroyés aux ressortissants russes, ainsi que de nouvelles mesures contre les exportations énergétiques de Moscou.

Par ailleurs, alors que le gazoduc Nord Stream est arrêté, jusqu'à nouvel ordre, le président ukrainien a fustigé le régime de Vladimir Poutine. Il a accusé Moscou de vouloir utiliser "la pauvreté et le chaos politique" en s'attaquant à la "vie normale de chaque Européen", dans son message traditionnel du soir, samedi.

Visite hautement symbolique. La brouille entre Kiev et Berlin est bel et bien de l'histoire ancienne. Ce dimanche, le chef du gouvernement ukrainien a rencontré le président allemand Frank-Walter Steinmeier. Lors de ce déplacement, l'Ukrainien a appelé l'Allemagne à faire davantage pour soutenir militairement l'armée ukrainienne, tout en saluant les efforts déjà accomplis. L'attitude longtemps louvoyante de l'Allemagne à l'égard de Moscou, à la suite du déclenchement de la guerre il y a six mois, et son manque initial de soutien militaire à Kiev ont profondément irrité le gouvernement de Volodymyr Zelensky.

L'ambassade ne répond plus. L'ambassadeur américain en Russie, John Sullivan, a quitté, dimanche, Moscou après être arrivé au terme de son mandat, a annoncé la représentation diplomatique dans un communiqué. "L'ambassadeur en Fédération de Russie John J. Sullivan a terminé son mandat comme représentant des États-Unis et a quitté Moscou aujourd'hui", a indiqué la mission diplomatique. John Sullivan avait été nommé ambassadeur à Moscou en décembre 2019.