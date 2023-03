Les sanctions "peuvent" avoir des conséquences "négatives" sur l'économie russe, admet Vladimir Poutine

C'est la première fois qu'il l'admet publiquement. Le président russe, Vladimir Poutine, a reconnu mercredi 29 mars que les sanctions internationales visant Moscou pour son offensive en Ukraine "peuvent" avoir des conséquences "négatives" à "moyen terme" sur l'économie russe, après avoir pourtant vanté durant des mois l'adaptation de la Russie face à cette nouvelle conjoncture. "Les sanctions imposées à l'économie russe à moyen terme peuvent vraiment avoir un impact négatif sur celle-ci", a mis en garde le chef du Kremlin lors d'une réunion avec le gouvernement, retransmise à la télévision.

Plus d'un an après le début de l'invasion russe de l'Ukraine, "le chômage est à son niveau le plus bas", à 3,6%, et "fin mars, l'inflation va tomber en dessous des 4%", après avoir flambé à près de 20% au printemps dernier. "Mais cela ne veut pas dire que tous les problèmes ont déjà été résolus", a averti Vladimir Poutine, alors que la pluie de sanctions internationales touchent de nombreux secteurs de l'activité russe. "Le retour à une trajectoire de croissance ne doit pas nous faire se relâcher", a-t-il encore appuyé dans un rare réquisitoire, appelant à "garantir la souveraineté économique" de la Russie.