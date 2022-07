Russie : Vladimir Poutine est "en très bonne santé", selon le patron de la CIA

"Il y a beaucoup de rumeurs sur la santé du président Poutine et, pour autant que nous puissions le dire, il est en très bonne santé", a déclaré le directeur de la CIA selon la BBC. Répondant aux rires, il a ajouté qu'il ne s'agissait pas d'un jugement officiel des services de renseignement. William Burns, qui a été ambassadeur à Moscou, a déclaré qu'il observait et traitait avec le dirigeant russe depuis plus de deux décennies. Vladimir Poutine est "un grand adepte du contrôle, de l'intimidation et de la vengeance" et ces caractéristiques se sont durcies au cours de la dernière décennie à mesure que son cercle de conseillers s'est réduit, a ajouté le chef de la CIA.

"Il est convaincu que son destin en tant que dirigeant de la Russie est de restaurer la Russie en tant que grande puissance. Il pense que la clé pour y parvenir est de recréer une sphère d'influence dans le voisinage de la Russie et il ne peut y parvenir sans contrôler l'Ukraine", a enfin estimé le chef du renseignement américain.