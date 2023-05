"La propagande est l'arme principale de Poutine", accuse la journaliste russe Marina Ovsiannikova

Quelques secondes ont suffi pour faire basculer sa vie. En mars 2022, peu de temps après le déclenchement de l'offensive russe en Ukraine, la journaliste Marina Ovsiannikova avait interrompu brièvement le journal du soir de la grande chaîne d'État russe Pervy Kanal, où elle travaillait depuis près de 20 ans, en brandissant une pancarte contre la guerre. Un geste la forçant rapidement à quitter son pays, où les critiques contre l'offensive militaire sont sévèrement punies. "C'était bien sûr une protestation suicidaire", a-t-elle reconnu sur France Inter ce mardi 2 mai. Sans pour autant regretter son choix, déplorant le fait que la Russie soit devenue à ses yeux une "forteresse assiégée".

Sur cette pancarte brandie à l'écran, "j'ai écrit 'No War' pour le public occidental et j'ai écrit en russe : 'c'est de la propagande, ici on vous ment', parce que vous ne vous rendez pas compte que Poutine a détruit pendant les 20 dernières années les médias indépendants de la Russie", a expliqué la journaliste de 44 ans. "Toutes les chaînes de télé sont sous contrôle de l'État, et on n'a qu'un flux incessant de propagande du matin au soir", a déploré l'opposante, qui publie jeudi 4 mai son livre NO WAR : L’incroyable histoire de la femme qui a osé s’opposer à Poutine (éditions L'Archipel).