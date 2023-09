Lula assure que Vladimir Poutine ne sera pas arrêté s'il vient au prochain sommet du G20 au Brésil

"Je peux vous dire que si je suis président du Brésil et s'il vient au Brésil, il n'y a pas de raison qu'il soit arrêté", a garanti Lula à la chaîne de télévision indienne Firstpost, samedi 9 septembre. En mars dernier, la Cour pénale internationale (CPI) a annoncé un mandat d’arrêt contre Vladimir Poutine pour crimes de guerre et de déportation illégale d’enfants. Des transferts jusqu’en Russie d’enfants ukrainiens, mis en scène depuis un an et demi par le Kremlin, sont en effet régulièrement dénoncés par Kiev.