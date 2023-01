Ukraine : Poutine ordonne un cessez-le-feu pour le Noël orthodoxe, Kiev dénonce une "hypocrisie"

Plus tôt dans la journée, Kirill, réputé très proche du chef d'État russe, avait réclamé de suspendre les effusions de sang le temps des festivités. "Moi, Kirill, patriarche de Moscou et de toutes les Russies, lance un appel à toutes les parties impliquées dans le conflit interne avec un appel au cessez-le-feu et à établir une trêve de Noël de 12 heures du 6 janvier à midi au 7 janvier à minuit, afin que les orthodoxes puissent assister aux offices le soir de Noël et le jour de la Nativité du Christ", a-t-il écrit sur le site internet de l'Église orthodoxe russe.