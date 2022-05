Guerre en Ukraine : Vladimir Poutine ressort son "avion de l'apocalypse" pour le 9 mai

En effet, sa mission est de transporter le chef du Kremlin lors de n'importe quelle situation d'urgence, y compris en cas de guerre nucléaire. Pour remplir cette fonction quasi-suprême, le bolide peut voler des jours et des jours sans avoir à se poser, via des ravitaillements en plein vol. Sans compter son ultra-résistance : l'Ilyushin IL-80 ne dispose d'aucun hublot, hormis ceux présents dans le cockpit, et ne dispose que d'une seule porte d'entrée contre quatre habituellement. Son fuselage, en outre, peut résister à n'importe quel choc et le mettre en contact avec n'importe qui, y compris avec un sous-marin nucléaire.