Vladimir Poutine signe un décret pour agrandir l'armée russe

Cette mesure, dont les raisons ne sont pas expliquées dans le décret, intervient alors que l'armée russe mène depuis plus de six mois une offensive en Ukraine très coûteuse en moyens humains et matériels. Après avoir échoué à prendre Kiev au début de l'intervention, les forces de Moscou concentrent désormais leurs efforts dans l'est et le sud de l'Ukraine, où les fronts ont peu bougé ces dernières semaines.