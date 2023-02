Guerre en Ukraine : Volodymyr Zelensky à Bruxelles ce jeudi ?

Le président ukrainien ne s'est jamais rendu à Bruxelles depuis le début de la guerre, le 24 février 2022, mais avait voyagé à Washington (États-Unis) le 22 décembre dernier pour son premier voyage international. Il pourrait intervenir en personne devant les eurodéputés, indique à l'AFP une source au Parlement européen, qui évoque "la probabilité que se tienne une session plénière extraordinaire jeudi 9 février en présence de Volodymyr Zelensky".

Deux autres sources parlementaires ont confirmé cette information, sous couvert de l'anonymat. La présidence ukrainienne n'a pas non plus confirmé cette visite. Un sommet extraordinaire des dirigeants européens est d'ores et déjà prévu jeudi 9 et vendredi 10 février à Bruxelles pour discuter, notamment, de l'évolution de la guerre en Ukraine et de la solidarité de l'UE envers Kiev.